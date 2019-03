Comer Sud Volkswagen, Di Martino: "Brand in linea con nostra filosofia"

Il pubblico delle grandi occasioni ha partecipato ieri all'inaugurazione della nuova concessionaria Comer Sud Volkswagen: la struttura situata in viale del Commercio a Misterbianco rappresenta un altro passo nella strategia di espansione del gruppo guidato dalla famiglia Di Martino. Per l'occasione è stata presentata la T-Cross, il nuovo city Suv di casa Volkswagen destinato a coprire un segmento di mercato in forte crescita.

“Con l'ingresso del brand Volkswagen aggiungiamo un altro tassello importante alla nostra strategia commerciale – ha commentato il general manager di Comer Sud Davide Di Martino – il nostro gruppo oggi conta un organigramma di circa 750 collaboratori, e siamo una realtà consolidata in Sicilia, ma anche a livello nazionale, sia per le attività legate alla logistica e ai trasporti che per il settore automotive”. All'evento erano presenti: il direttore generale di Volkswagen Italia Andrea Alessi, il direttore vendite Andrea Calcagni, il direttore del network strategy Giovanni Tauro e i vertici di Volkswagen Italia Filippo Savi, Stefano Losi, Michele Barone e Agostino Palmeri.

“Questo è un momento importante nella storia delle aziende del gruppo – ha dichiarato il commendatore Angelo Di Martino, amministratore del gruppo – ed è il coronamento di tutto il lavoro fatto in questi anni in termini di riorganizzazione e crescita. Siamo riusciti a dare vita a una nuova sfida scrivendo un nuovo capitolo della storia di Comer Sud”. A presentare i momenti clou della serata è stato il conduttore televisivo Cristiano Di Stefano, mentre a intrattenere il pubblico intervenuto è stato il comico Andrea Pucci.

Lo spettacolo è continuato con la presentazione della nuova T-Cross grazie alle installazioni di videomapping realizzate da D9. Il nuovo city Suv è una perfetta sintesi tra design moderno e funzionalità: 4,11 metri di lunghezza, 1,56 di altezza e un bagagliao da 455 litri innestati sulle linee accattivanti caratteristiche del design Volkswagen. “Con questa nuova sfida contiamo di conquistare nel breve periodo la quota di mercato consona a un brand “premium” come Volkswagen – ha commentato Carmelo Caruso, brand manager Comer Sud Volkswagen – con l'inaugurazione di oggi, oltre a presentare la nuova concessionaria e tutto lo staff, abbiamo lanciato il nuovo city suv T-Cross, con il quale vogliamo raggiungere quote di mercato importanti”. “Il marchio Volkswagen, è sinonimo di affidabilità e qualità e sposa in pieno la filosofia del nostro gruppo – ha concluso Davide Di Martino - in primo luogo perché si tratta di una casa che registra nel mercato volumi considerevoli. Ringraziamo Volkswagen Italia che ci ha dato l'opportunità di rappresentare il marchio nella zona di Catania”.