Comitato Murri: "Piazza Verga distrutta e teatro di emergenza sociale"

Un cantiere circondato dai bivacchi dei senza fissa dimora, dall'arredo urbano gravemente danneggiato, dalla pavimentazione che sembra essere stata bombardata e dalle aiuole ridotte a delle pattumiere. Piazza Verga, secondo il comitato Romolo Murri, rischia di diventare "la piazza delle contraddizioni".

Il comitato, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, plaude ai lavori intrapresi da questa amministrazione per riqualificare la Fontana dei Malavoglia e alcune zone circostanti, ma al tempo stesso chiede a sindaco e assessori al ramo di attivarsi affinchè siano preparati (o quantomeno gettate le basi) progetti che mirino al recupero definitivo dell'intera piazza Verga.

"Un'area assolutamente degradata - dice Parisi - dove oggi più che mai servono lavori urgenti al manto stradale e all'arredo urbano. Non parliamo di una piazza ai margini di Catania ma di uno dei salotti buoni della città posta tra il Tribunale, la stazione dei carabinieri ed importanti strutture ricettive. La piazza all'occorenzadiventa pure un riparo per tanti senza tetto. Persone che, utilizzando le panchine e montagne di coperte, si “costruiscono” ripari di fortuna per la notte. Esseri umani aiutati dai volontari delle varie associazioni operanti in città con l'amministrazione comunale che deve intervenire il prima possibile affinchè siano ospitati in luoghi al riparo dal freddo e dalla pioggia".