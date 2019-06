Il comitato Romolo Murri chiede interventi in via XXXI Maggio

Il Comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, richiede all’amministrazione comunale interventi urgenti per la messa in sicurezza di via XXXI Maggio e per le strade limitrofe. Una zona strategica per la mobilità cittadina perché collega Corso Indipendenza con il viale Mario Rapisardi. Migliaia di pendolari ogni giorno transitano da qui per raggiungere il centro di Catania. Un continuo viavai di gente che deve fare i conti con le buche, con il parcheggio selvaggio e incroci- soprattutto quello tra via XXXI maggio e via Selvosa- estremamente pericolosi dove non vengono rispettate nemmeno le precedenze.

Grossi disagi li vivono anche i residenti della zona, che rischiano di essere investiti dal pirata della strada di turno ogni volta che devono attraversare la corsia. Un lungo elenco di disservizi e lamentele raccolte dal comitato Romolo Murri che alcuni mesi fa aveva segnalato alle istituzioni competenti il problema delle discariche abusive e dei continui allagamenti, durante la stagione invernale, proprio in questo territorio.