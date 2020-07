Il comitato cittadino Vulcania chiede pulizia delle aree verdi

Da alcune settimane il servizio di manutenzione del verde pubblico e decoro urbano riscontrano diverse problematiche a Vulcania. L'omonimo comitato cittadino ha sollecitato l’amministrazione comunale a intervenire e a programmare interventi di manutenzione del verde pubblico (potatura, scerbatura, sfalcio, taglio dei manti erbosi) con l’asportazione del tagliato in modo che il rifiuto prodotto da quest’operazione sia raccolto e avviato a smaltimento.

“L’amministrazione comunale deve dimostrare interesse e attenzione per il verde pubblico nel quartiere, ai cittadini che vivono lì - spiega la presidente del comitato, Angela Cerri - non è praticamente possibile usufruire di quegli spazi, mancando la normale manutenzione delle siepi e della pulizia, che ne impediscono addirittura l’accesso. Le oasi verdi sono sporche e abbandonate sotto gli occhi indifferenti dell’amministrazione municipale e comunale, senza che nessuno intervenga. Non esiste un programma di manutenzione ordinaria costante ma solo interventi passati sporadici. Bisogna attivare piani di recupero per le oasi del quartiere e non discariche a cielo aperto e a rischio incendi. Ci auguriamo che l’amministrazione si attivi con un vero e proprio piano d’interventi a breve periodo”.