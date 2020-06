Controlli di polizia ad Adrano, fioccano multe e quattro denunce

Lo scorso 24 giugno gli agenti del commissariato di Adrano hanno controllato decine di persone e veicoli nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, insieme a pattuglie del reparto prevenzione crimine “Sicilia orientale” di Catania. Sono state comminate numerose sanzioni per infrazioni al codice della strada e sono state denunciate 4 persone. Un polacco di 40 anni è stato sorpreso a guidare un veicolo pur non avendo la patente. La recidiva nel biennio ne ha comportato la denuncia penale. Un’altra persona, un 31enne, alla vista delle auto della polizia, si è dato alla fuga. Inseguito e bloccato dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello. Per tale motivo è stato indagato per porto abusivo di armi. Altro denunciato è un uomo di 21 anni, per minaccia a pubblico ufficiale. Mentre era sottoposto a perquisizione personale, ha minacciato violente ripercussioni nei confronti dei poliziotti. In ultimo, un 32enne è stato denunciato per frode assicurativa, per aver reso falsa testimonianza in merito ad un incidente stradale.

