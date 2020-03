Commissione Mobilità, verifica stalli parcheggio per disabili

Da un controllo a campione sull'esistenza dei titolari degli stalli di sosta numerati per disabili, effettuato in collaborazione con la Direzione Corpo di Polizia Municipale e la Direzione Servizi Demografici, è emerso che circa il 20% erano già deceduti, in un caso addirittura nel 2010, a conferma della necessità di rivedere il sistema del rilascio delle autorizzazioni individuali. Il dato scaturisce da una verifica resa nota durante una seduta della Commissione Polizia Urbana- Mobilità- Viabilità presieduta dal consigliere Bartolo Curia alla quale ha partecipato anche il geometra Vincenzo Arancio, funzionario dell’ufficio Traffico Urbano. Durante la riunione, tuttavia, è stato sottolineato che la Direzione comunale competente nelle scorse settimane ha intrapreso un lavoro di verifica sull'esistenza in vita o sul cambio di residenza dei titolari che ha portato a oggi alla revoca di circa 250 stalli numerati per disabili su un totale di circa 1400. Il presidente Curia, inoltre, ha annunciato che l’Amministrazione comunale sta predisponendo un nuovo regolamento per il rilascio dei contrassegni per la circolazione, la sosta e la concessione di stalli dei veicoli al servizio dei portatori di handicap.