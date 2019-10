Commissione sanità, riparte il progetto "Il cuore di Raffaele"

Riparte il progetto del comune di Catania con la 4^ Commissione Consiliare – Sanità presieduta dalla consigliera comunale Sara Pettinato “Il Cuore di Raffaele”. L’iniziativa, che prende il nome del giovane Raffaele Barresi deceduto a Catania a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto sui banchi di scuola, sarà presentata mercoledì 2 ottobre, alle ore 10,30 al Liceo Artistico Emilio Greco in via Mavilla, 37 alla presenza di Antonio Barresi padre di Raffaele e della figlia Roberta. Il progetto ha l’obiettivo di creare una rete di formazione sul primo soccorso nelle scuole per favorire l’immediato intervento in casi di emergenza sanitaria come l’arresto cardiaco, per il quale l’azione nei primi minuti è decisiva ai fini della sopravvivenza. Saranno presenti il dirigente scolastico Antonio Alessandro Massimino e rappresentanti delle associazioni che si sono messe a disposizione per la formazione degli alunni dai 16 anni in su affinché vengano avviati al primo soccorso e all'utilizzo del defibrillatore con rilascio dei relativi brevetti.