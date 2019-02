Via ai progetti di compostaggio in due scuole catanesi

Mercoledì 21 febbraio, per la prima volta a Catania, saranno consegnate due compostiere in due istituti scolastici di primo e secondo grado. Alle 10 la consegna all’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di via E. Leotta, 13 ed a seguire alle 11.30, all’Istituto comprensivo “Pizzigoni-Carducci” di via Siena, 5. Saranno presenti gli operatori Dusty che porteranno le compostiere, i dirigenti scolastici, gli studenti delle due scuole ai quali sono stati consegnati i sacchetti biodegradabili dove conferire le frazioni organiche che saranno introdotte nelle compostiere al fine di capire sin da subito il funzionamento e il presidente dell’associazione Economia Circolare, Elio D’Amico che provvederà ad avviare il progetto.