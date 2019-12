Compra un'assicurazione online ma è una truffa: due denunciati

Cercava di risparmiare sull'assicurazione e per questa ragione aveva trovato online un sito che proponeva prezzi stracciati. Così una donna di Maniace ha contattato al numero di telefono indicato sul portare il fantomatico gestore, un certo "Marco", che dopo averle illustrato il prodotto assicurativo le ha consigliato, per velocizzare il tutto, di parlarne su Whatsapp.

La donna, convinta dell'affare, aveva poi versato 240 euro su una carta Postepay indicatale dallo stesso gestore del sito che l’aveva tranquillizzata sul fatto che entro dieci giorni avrebbe ricevuto i relativi contrassegni assicurativi per l’autovettura. Nonostante l'attesa e le ulteriori richieste telefoniche non è arrivato nulla e la donna così si è recata dai carabinieri per denunciare.

I militari dell'Arma sono risaliti a due persone che sono state denunciate: una donna di 52 anni ed un uomo di nazionalità pakistana di 46 anni, entrambe residenti a Napoli,responsabili di truffa in concorso.I due, in particolare, avevano teso la loro trappola su Internet alla ricerca di ignare persone che, alla ricerca di una tariffa favorevole per l’assicurazione del proprio veicolo, venivano così raggirate dai due furbetti.

I carabinieri hanno inoltre acclarato che l’intestataria della Postepay, attivata proprio qualche giorno prima della truffa, è una donna napoletana che poi ne aveva denunciato lo smarrimento, mentre l’intestatario dell’utenza telefonica contattata dalla vittima è un uomo di origine pakistana.

Da ulteriori accertamenti dei militari sembra che la coppia abbia messo a segno la truffa dell'assicurazione in altre parti d’Italia.