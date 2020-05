Sanzionato un "compro oro" in piazza Rosolino Pilo

Lo scorso 4 maggio, gli agenti dellasquadra amministrativa hanno effettuato un controllo presso un “compro oro” al dettaglio di Rosolino Pilo. L’attività commerciale, controllata per il contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia da virus Covid-19, risultava regolarmente aperta ed operativa, contrariamente a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore. E' stato constatato che il titolare aveva effettuato un' operazione di compravendita regolarmente documentata ed è stato sanzionato. Si è proceduto alla chiusura dell’attività, in via cautelare, per 5 giorni. I controlli amministrativi continueranno su tutto il territorio nei prossimi giorni.

