"Compro Oro" vìola norme anti contagio: sospesa l'attività

Lo scorso 8 maggio, agenti della squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa della Questura di Catania hanno effettuato un controllo presso l’esercizio pubblico di “compro oro”, nel centro storico di Catania. Nonostante i divieti imposti dalla recente normativa anti contagio, l’esercizio era in attività e all’interno è stata trovata una persona che aveva appena ultimato un'operazione di vendita oro, senza che la titolare avesse effettuato la prescritta identificazione e la compilazione della scheda riepilogativa dell’operazione appena conclusa.

Per la mancata registrazione, alla titolare, è stato contestato l’illecito amministrativo e, inoltre, è stata sanzionata per non aver osservato quanto previsto nel Decreto del 26 aprile 2020 che specifica quali attività possono essere aperte al pubblico al fine di contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-1. L’attività è stata sospesa in via cautelare per giorni 5. Il 13 maggio 2020, il Questore Mario Della Cioppa, in applicazione dell’articolo 10 del TULPS che prevede la sospensione della licenza in caso di abuso da parte del titolare, ha disposto la sospensione dell’attività, per giorni 7 a decorrere dalla medesima data.