Consiglio comunale, approvato lo schema di affidamento del servizio tesoreria

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato nella seduta di prosecuzione di ieri sera lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale . L'atto, presentato in aula dall'assessore Rosario D'Agata nella seduta del 21 marzo scorso, è stato votato con venti consiglieri presenti, 15 dei quali favorevoli e 5 astenuti. Il documento ha avuto il via libera dell'assemblea insieme ad alcuni emendamenti proposti dal consigliere Sebastiano Anastasi e fatti propri dall'Amministrazione.

Il consiglio si è espresso a favore anche della delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie con determinazione del prezzo di cessione.

L'atto, propedeutico all'approvazione del Bilancio, è stato presentato dall'assessore Salvatore Andò e votato con 11 consiglieri favorevoli, 2 contrari e 5. Erano presenti anche il vicesindaco Marco Consoli e gli assessori Rosario D'Agata e Fortunato Parisi.