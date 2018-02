Belpasso, Caputo e la Boschi firmano la convenzione per Villa Serena

Il sindaco di Belpasso Carlo Caputo, ha firmato la convenzione per la riqualificazione di Villa Serena, un complesso immobiliare che si trova a Palazzolo e che sarà ristrutturato grazie ai fondi del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”. La firma è avvenuta in ordine di graduatoria e il Comune di Belpasso è stato il secondo, dopo il Comune di Bologna.

Secondo il piano messo a punto dall’Amministrazione comunale, gli edifici saranno destinati ad attività di doposcuola per il sostegno dei minori a rischio di abbandono scolastico e di devianza, alla realizzazione di laboratori della creatività artistica e dei mestieri. Il terreno sarà destinato ad area attrezzata per lo sport.