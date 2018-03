Torna il "Municipio aperto", ma niente musica per la morte dei pompieri

Questa domenica delle Palme, nel Palazzo degli Elefanti, nuovo appuntamento con il Municipio aperto. Dalle 10 alle 12,30 sarà possibile, grazie alla collaborazione dell'Associazione guide turistiche Catania diretta da Giusy Belfiore, scoprire i tesori d'arte ospitati nella "Casa dei Catanesi" con dei tour del Palazzo. Non ci sarà invece, come accade di solito, alcun appuntamento con la musica, in segno di rispetto per le vittime dell’esplosione che qualche giorno fa in via Garibaldi ha causato la morte di tre persone, tra i quali due Vigili del fuoco. Il sindaco Bianco, come di consueto, riceverà i cittadini nella sua stanza.