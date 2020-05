Pogliese critica le misure economiche del Governo: "Manca sostegno ai Comuni"

"Mi sarei aspettato molto di piu': tre miliardi di euro per i Comuni non rappresentano una cifra congrua rispetto a quello che perderanno questi enti in termini di minori entrate tributarie". Per Salvo Pogliese, sindaco di Catania, e' negativo il giudizio sul decreto Legge Rilancio varato dal Governo nazionale per risollevare il Paese dalla crisi economica dovuta al Coronavirus. "Le previsioni dei Comuni - spiega il primo cittadino di Catania - parlano di perdite tra i cinque e gli otto miliardi di euro. Non sostenere i Comuni, che sono il front-office della pubblica amministrazione con i cittadini, non e' una scelta oculata da parte del Governo". Tra le note negative anche la mancata modifica dei precedenti provvedimenti attuati dall'Esecutivo "che avrebbe consentito a molti Comuni in dissesto di rinegoziare i mutui con Cassa depositi e prestiti. Bastava una piccola modifica - conclude - c'era anche l'ok di Cassa depositi e prestiti. Non e' arrivata e molte realta' sono rimasti fuori da questa opportunita'".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.