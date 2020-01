Domenica il Comune di Catania sarà aperto alle visite guidate

Domenica 12 gennaio prende il via a Palazzo degli Elefanti il ciclo di aperture straordinarie e iniziative promosse dall'Amministrazione comunale in occasione delle festività agatine 2020. Dalle 9.30 alle 12.30 il Palazzo di Città accoglierà cittadini e turisti con visite guidate, a cura dell’associazione Guide turistiche Catania e, a partire dalle 11, un concerto organizzato dall'Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini di Catania diretto dal prof. Epifanio Comis. Nella sala Bellini del Municipio si esibirà il Cuarteto de Guitarras, composto da allievi del conservatorio catanese che si sono distinti in concorsi chitarristici nazionali e internazionali, con attività sia solistica che cameristica: Samuel Vaccaro, Sebastiano Cantarella, Gloria Pafumi (chitarre), guidati dal docente di chitarra, e rinomato concertista, M° Agatino Scuderi. Il gruppo fa parte del Sexteto Latino fondato dal maestro Scuderi all'interno dell'istituto musicale. Il programma prevede: San Pedro (Anonimo), Como llora una estrella (Antonio Carrillo), Milonga (Jorge Cardoso), Alfonsina y El mar (Ariel Ramirez), Oblivion (Astor Piazzolla), El marabino, Andreina, Natalia, Carora (Antonio Lauro), Romance (Anonimo), Los caujaritos (Ignacio Figueredo).