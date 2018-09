Comune di Gravina, potenziato il servizio per la carta d'identità elettronica

L'amministrazione comunale rende noto che dal 24 settembre 2018 il servizio per la richiesta e il rilascio delle carte d'identità elettroniche sarà effettuato anche recandosi direttamente allo sportello Anagrafe del Comune. La procedura di prenotazione resterà comunque in vigore e rappresenterà criterio prioritario in ordine alla evasione delle richieste della giornata.

"Abbiamo deciso di modificare il servizio per renderlo più efficiente – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – in questa maniera si smaltiranno i tempi d'attesa delle prenotazioni on line, oggi giunti ad un mese circa, poiché il cittadino potrà scegliere a sua discrezione di recarsi presso gli uffici quando ritiene più opportuno e compatibilmente con le proprie esigenze, attendendo lo smaltirsi della fila, oppure prenotare per fissare un appuntamento con l'Ufficio ed evitare di attendere la fila stessa".

"La presenza esclusiva della modalità telematica sta rischiando di vanificare l'utilità del servizio stesso, oggi ulteriormente appesantito da continue richieste di rilascio per motivi di urgenza che di fatto rendono inefficiente il sistema di prenotazione on line - ha evidenziato l'assessore con delega all'Anagrafe Salvo Santonocito – il nostro obiettivo è quello di potenziare il servizio allo sportello per una più celere evasione delle richieste di rilascio del documento".

"Il ringraziamento va alla III Commissione Consiliare presieduta dal consigliere Cettina Cianciolo che ha evidenziato le segnalazioni giunte dai cittadini, ed ai Servizi competenti che si stanno adoperando per una pronta risoluzione", ha concluso il sindaco Massimiliano Giammusso.