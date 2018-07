Dissesto comunale, i sindacati: "Dal 3 agosto attivo unitario per i lavoratori"

Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl "avvieranno la prossima settimana una serie di incontri con le rispettive federazioni di categoria che associano i lavoratori interessati dallo stato di dissesto finanziario del Comune di Catania". Dai lavoratori del pubblico impiego a quelli delle partecipate, dai dipendenti delle imprese creditrici dell'ente a quelli delle cooperative sociali e ai rappresentanti dei pensionati. Lo rendono noto i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl di Catania Giacomo Rota, Maurizio Attanasio, Enza Meli e Giovanni Musumeci. Cgil, Cisl, Uil e Ugl di Catania terranno un attivo unitario delle federazioni il prossimo 3 agosto, alle 10.30, nel salone della Cgil per "affrontare con chiarezza quali saranno le reali conseguenze per la cittadinanza catanese della conferma dello stato di dissesto".

"Esprimiamo forte preoccupazione - sottolineano i rappresentanti sindacali - per le ripercussioni nell'ambito delle politiche sociali comunali e del personale precario. Per le prime, infatti, i servizi a domanda individuale rischiano di essere fortemente penalizzati dall'innalzamento dell'obbligo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente (come, ad esempio, gli asili nido); per i precari, si interromperebbe il percorso di stabilizzazione già intrapreso. Ecco perché - concludono i sindacati - diventa importante lavorare al ricorso con rinnovato impegno, superando le divisioni e prevedendo la rimodulazione di un piano di rientro concreto e realizzabile".