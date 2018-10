Gravina, via alla presentazione dei progetti per il bilancio partecipato

L'amministrazione comunale ha dato il via alla procedura attuativa del bilancio partecipato per l'anno 2018. "Entro il 31 ottobre i cittadini e le associazioni gravinesi potranno presentare i progetti che saranno oggetto di consultazione – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Giammusso – e possono riguardare le seguenti aree tematiche: attività culturali e sociali, assistenza scolastica e trasporto, sport, turismo e spettacolo, sicurezza urbana, sviluppo economico e attività produttive. Ma anche settori come l'organizzazione degli Uffici comunali, i lavori pubblici, la protezione civile e le manutenzioni. Complessivamente le risorse disponibili ammontano a circa il 2 per cento dei trasferimenti regionali. Ogni proponente potrà presentare un solo progetto secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico deliberato in giunta". Il regolamento sul bilancio partecipato, fortemente voluto dal presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi, è stato approvato in aula lo scorso 20 settembre: «La partecipazione dei cittadini e delle associazioni nell'ambito di questa procedura rappresenta uno straordinario strumento democratico – ha commentato il presidente del civico consesso – il regolamento che abbiamo approvato prevede una fase di consultazione con la cittadinanza che avverrà anche con incontri pubblici, successivamente le proposte verranno valutate e sottoposte in Consiglio comunale che terrà conto anche delle preferenze espresse dai partecipanti". Tutta la documentazione relativa alle consultazioni e alle schede di partecipazione è disponibile presso l'ufficio relazioni con il pubblico e sul sito istituzionale del Comune nell'area “bilancio partecipato”.