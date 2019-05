Gravina, il bus cambia percorso per i lavori a San Paolo

L'amministrazione comunale di Gravina rende noto che, in occasione della chiusura al traffico veicolare dal 4 giugno al 4 settembre 2019 del tratto di via Etnea interessato dai lavori di realizzazione del canale di gronda per il quartiere San Paolo, è stata predisposta una variante nell'itinerario del trasporto pubblico locale. Il tutto al fine di arrecare il minore disagio possibile per i cittadini. "Ringraziamo la Pam per la collaborazione e la disponibilità a trovare soluzioni adeguate alle necessità degli utenti – ha commentato il primo cittadino – le variazioni al percorso entreranno in vigore e resteranno operative durante il periodo di tempo in cui verranno effettuati i lavori".

"Abbiamo lavorato in sinergia con il gestore del servizio grazie all'impegno del dottor Vincenzo Bontempo, responsabile del quarto servizio – ha spiegato l'assessore con delega ai trasporti Patrizia Costa– il percorso del bus varierà a partire dal capolinea di Fasano e proseguirà dunque per via Fasano, Due Obelischi, via Etnea, via Fasano, via Carrubella, via Padre Angelo Secchi, via Fratelli Bandiera, via Gaetano San Filippo, rotatoria San Paolo e via San Paolo mentre rimane invariato da San Paolo fino al centro urbano. Il ritorno al capolinea di Fasano continuerà secondo questo percorso: dal centro urbano si proseguirà per via Gramsci, via Quasimodo, via San Paolo, via Etnea, via Coviello, via Gaetano San Filippo, via Fratelli Bandiera, via Vitaliano Brancati, via Simili, via Fasano fino al capolinea".