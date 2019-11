Comune, lavori stradali in via Nizzeti e in piazza Mancini Battaglia

L ‘ufficio Sottosuolo della direzione Lavori Pubblici comunica che nei prossimi giorni saranno effettuati dei lavori stradali in due siti diversi della città. In particolare, da lunedì 25 e fino al 6 dicembre, saranno eseguiti da parte di E-distribuzione a traffico aperto, lavori di scavo nella rotatoria delle vie Nizzeti, Sgroppillo e Nuovaluce, lato Nord. Gli scavi, finalizzati alla realizzazione di un nuovo elettrodotto, inizieranno dall'ultimo tratto di via Nuovaluce per proseguire lungo la rotatoria di via Nizzeti lato Nord, in via Sgroppillo fino all'incrocio con via Magellano, nel territorio di San Gregorio dove si concluderanno, per un totale di 145 mt circa. Pattuglie della Polizia Urbana saranno nel sito per fluidificare il traffico e limitare gli eventuali disagi al traffico veicolare.

Altri lavori di scavo, stavolta per proseguire la realizzazione del collettore fognario di Aci Castello, saranno effettuati in prossimità della rampa in uscita di piazza Mancini Battaglia, con attraversamento in viale Ulisse. Inoltre, a proseguimento dei lavori che si stanno effettuando inoltre sulla carreggiata Sud lato Nord, sarà eseguito uno scavo per la posa in opera della tubazione che proseguirà lungo la rampa in uscita da Piazza Mancini Battaglia. Il traffico veicolare sarà momentaneamente spostato sul tratto di marciapiede opportunamente adeguato e fino ad oggi utilizzato come pista ciclabile.

I lavori che inizieranno il prossimo 28 novembre saranno effettuati a traffico aperto e nelle ore di minor intensità di traffico. Anche in questo sito saranno presenti le pattuglie dei Vigili Urbani per limitare gli eventuali disagi al traffico e alla viabilità. Nelle due zone dei lavori sarà installata la segnaletica temporanea così come previsto dalle vigenti normative.