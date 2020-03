Il Comune di Ramacca sospende i tributi e le ingiunzioni

Il Comune di Ramacca ha annunciato la sospensione dei tributi comunali: un aiuto concreto e immediato per alleggerire il danno subito dalle famiglie ramacchesi a seguito dello stato emergenziale generato dal Coronavirus in tutta Italia. A richiedere con forza questa misura nelle scorse settimane era stata soprattutto Fratelli d’Italia, che ha prima lanciato una campagna di sensibilizzazione sul tema, per poi protocollare una richiesta ufficiale di “sospensione e differimento dei tributi e delle ingiunzioni”, a firma del Presidente del Circolo Taddeo Sottosanti e del Consigliere Comunale Francesco Carini.

I due esponenti del partito di Giorgia Meloni a Ramacca hanno anche lanciato un appello all’unità, per il bene della comunità ramacchese. La richiesta di Fratelli d’Italia, indirizzata alla giunta e al consiglio comunale, ha dato seguito alla circolare emanata dal coordinatore provinciale di Catania del partito, Alberto Cardillo, che chiedeva a tutti i circoli della provincia di attivarsi in tal senso.

Il 30 marzo il sindaco Limoli ha annunciato la sospensione dei tributi e anche l'attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio comunale del diffondersi del Coronavirus.