Comune con dirigenti ridotti all'osso: rischio paralisi

Il Comune di Catania rimarrà, per un tempo ancora non definito, senza molti dirigenti. Ciò potrebbe determinare una vera e propria paralisi per gli uffici. Chi firmerà gli atti? Chi si prenderà la responsabilità di portare avanti importanti procedimenti amministrativi?

Come anticipato dal quotidiano La Sicilia la situazione per Palazzo degli Elefanti è molto delicata. In virtù del dissesto la proroga per gli incarichi a tempo determinato debbono passare dal vaglio della Cosfel, la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali che monitora i Comuni, e non solo, che hanno dichiarato il dissesto.

La commissione, quindi, ha il compito di approvare o negare l'approvazione relativa ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale degli enti dissestati. Nel caso di Catania il diniego sarebbe giunto a fronte della ulteriore proroga richiesta per gli incarichi a tempo determinato. Si tratta di caselle nodali per la macchina del Comune: come le direzioni Ragioneria, Ecologia, Urbanistica e anche il capo di gabinetto.

Il numero dei dirigenti che resterebbero, dopo la mannaia, si contano sulle dita di una mano. E su di loro dovrebbe gravare il "peso" delle dirigenze che resteranno vacanti a seguito del parere della Cosfel, verosimilmente già dal prossimo lunedì. In attesa del bilancio stabilmente riequilibrato, per il quale si lavora freneticamente a Palazzo degli Elefanti tra tagli e ridistribuzione della spesa, quindi sono bloccate tutte le procedure per gli incarichi dei funzionari.

Rinnovi e bandi per reclutare nuovi dirigenti e personale dovranno aspettare la dead line dell'approvazione del bilancio che si conta di avere nelle prossime settimane. Sicuramente saranno giorni di passione. Gli ennesimi da quando è stato dichiarato il dissesto e che andranno ad "appesantire" la macchina della pubblica amministrazione.