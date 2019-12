Il Comune sospende i lavori per il cantiere Eurospin di Cibali

Con un'ordinanza, la Direzione Urbanistica del Comune, d'intesa col sindaco Salvo Pogliese, ha disposto alla societa Recosta-Eurospin la sospensione immediata dell'esecuzione dei lavori per realizzare una struttura commerciale in via Sabato Martelli Castaldi, nella zona di Cibali. Il provvedimento si deve alla necessità, ravvisata dall'Amministrazione Comunale, di approfondire e verificare, la conformità del progetto alle norme urbanistiche del permesso a costruire rilasciato dal direttore della direzione urbanistica lo scorso 21 giugno. Una procedura di accertamento cautelativa, sollecitata anche da un ordine del giorno del consiglio comunale dello scorso 27 settembre a cui l'amministrazione sta ottemperando allo scopo di verificare le procedure seguite. Inoltre, proprio nei giorni scorsi, l'Arpa ha invitato l'Amministrazione a verificare i reali volumi di scavo e terra prodotte ed eventualmente a integrare il permesso a costruire rilasciato dalla direzione urbanistica.