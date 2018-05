Comune, Street Food Fest: divieto somministrazione e vendita bevande in vetro e lattina

In occasione della manifestazione “Street Food Fest”, il sindaco ha emesso un'ordinanza per garantire l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza dei numerosi partecipanti previsti all'evento. Dalle ore 14.00 del 17 maggio alle ore 2.00 del 21 maggio è vietata la somministrazione e la vendita di bevande in vetro e in lattina ai pubblici esercenti con attività nel raggio di 200 metri da via Prefettura, lungo via Etnea fino al Giardino Bellini, compresa piazza Stesicoro. I gestori sono tenuti all'utilizzo di bicchieri monouso per i clienti.