Protocollo Assostampa sulla corretta informazione istituzionale, firma anche il sindaco Bianco

In dodici hanno aderito al Protocollo di legalità e trasparenza che Assostampa Catania ha proposto ai candidati sindaci che stanno correndo per le Amministrative 2018 di domenica 10 giugno. A Catania, dopo le varie polemiche legate all'ufficio stampa del Comune, il sindaco uscente Enzo Bianco ha firmato. Anche Riccardo Pellegrino ha aderito firmando il protocollo. Ma non sono stati gli unici, altri dieci i candidati che hanno firmato il Protocollo Assostampa. Non solo legalità, trasparenza, ma anche pari opportunità, rispetto del diritto dei cittadini di essere informati e del dovere della Pubblica amministrazione di informare fornendo ai propri cittadini – e non solo - una corretta informazione istituzionale.

Sono questi i punti fermi del Protocollo d’intesa che la segreteria di Assostampa Catania, il sindacato unitario dei giornalisti siciliani, ha sottoposto ai candidati a sindaco del capoluogo etneo e degli altri Comuni. Assostampa Catania chiede il rispetto delle procedure amministrative con l’obiettivo dell’applicazione corretta delle leggi in materia e nell’ambito dell’autonomia decisionale del vertice dell’Amministrazioe, per la nomina del “portavoce” e per eventuali concorsi per “addetto stampa”, in modo da evitare “bandi preconfezionati” che potrebbero finire al vaglio della magistratura, ordinaria e contabile, ma anche un modo per scongiurare definitivamente quegli incarichi a titolo gratuito così offensivi del lavoro e della dignità personale.

Ecco l'elenco dei candidati che hanno firmato il Protocollo e che riportiamo seguendo l'ordine alfabetico del Comune in cui si presentano:

Raimondo Ferlito, Aci Sant'Antonio

Antonio Distefano, Aci Sant'Antonio

Daniele Motta Belpasso

Gregorio Guzzetta Belpasso

Enzo Bianco, Catania

Riccardo Pellegrino, Catania

Giuseppe De Luca, Maletto

Francesco D'Urso Somma, Mascalucia

Francesco Lanza, Randazzo

Turi Nicotra, Viagrande

Enzo Sanfilippo, Viagrande

Franco Leonardi, Viagrande