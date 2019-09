Con il flex per aprire una macchinetta delle merendine, arrestato

Avevano "puntato" una macchinetta delle merendine all'interno degli uffici del servizio demografico del Comune, in via La Marmora, e avevano pensato bene di attrezzarsi con un robusto flex per scassinarla e rubare i soldi all'interno.

Ma il colpo non è andato a segno grazie all'intervento della polizia. Così è stato arrestato Francesco Buscema, di 33 anni, con l'accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

L'altro complice è riuscito a scappare. A dare l'allarme sono stati gli addetti alla vigilanza dell'ufficio comunale e sono intervenute due volanti che hanno sorpreso i due mentre, tra scintille e bagliori, stavano scassinando il lucchetto del distributore per arraffarne il contenuto. Alla vista degli agenti, dopo un cenno d'intesa, si sono dati alla fuga. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, l’altro, Buscema, è stato tallonato tenacemente e controllato a distanza dai componenti della volante, che speravano di bloccarlo facilmente a fine corsa: intento parzialmente raggiunto perché, nonostante la lunga corsa, al momento del placcaggio dei poliziotti, l'uomo aveva ancora sufficienti energie per dimenarsi e resistere violentemente all’arresto. Ma poi è stato ammanettato e condotto in Questura, da dove, dopo la stesura degli atti di rito e su disposizione del pm di turno, è stato portato agli arresti domiciliari.