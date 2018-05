Troppe richieste per "Carmen Consoli & friends": il concerto si sposta in piazza Duomo

E' boom di richieste per il concerto-evento "Carmen Consoli & Friends per Namastè" che il 1° giugno a Catania vedrà sul palco Carmen Consoli insieme a Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Max Gazzè, Marina Rei, Daniele Silvestri e Mario Venuti. Per far fronte ad una domanda sempre crescente di biglietti, il live inizialmente in programma a Villa Bellini, si sposterà nella più capiente piazza Duomo, grazie alla disponibilità data dal Comune.

I biglietti già acquistati restano validi. L'evento in favore della Onlus Namastè, con lo scopo di raccogliere fondi per dare una casa famiglia ai ragazzi affetti da disabilità mentali, voluto e organizzato dalla cantantessa, sarà una grande festa che riunirà sullo stesso palco gli artisti e amici che hanno affiancato Carmen nel suo straordinario percorso artistico.

Gli ospiti si esibiranno accompagnati da una band d’eccezione, formata da ben dodici musicisti: Massimo Roccaforte e Denis Marino alle chitarre, Antonio Marra alla batteria, Adriano Murania alla viola e – insieme ad Emilia Belfiore – al violino, Claudia della Gatta al violoncello, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Concetta Sapienza ai fiati, Alessandro Monteduro alle percussioni, Max Dedo alla tromba e chitarra acustica e Roberto Procaccini ed Elena Guerriero alle tastiere.