Il concerto dell'orchestra del Turrisi-Colonna nell'aula consiliare

L’aula del Consiglio comunale di Palazzo degli Elefanti per una sera si è trasformata in sala da concerto per accogliere i giovani musicisti dell’orchestra sinfonica del Liceo Musicale Statale “Turrisi Colonna”, diretti dal maestro Fabio Raciti, in occasione del tradizionale concerto di Natale offerto alla cittadinanza dal Consiglio Comunale.

La serata musicale si è aperta con i valzer di Johann Strauss figlio “Su bel Danubio Blu”, “Voci di Primavera”, la “Tritsch Tratsch Polka” e la "Marcia di Radetzky " di Johann strauss padre. Sono stati poi eseguiti brani dal repertorio sinfonico italiano di Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini.

Non sono mancati i tradizionali canti natalizi: Adeste Fideles, White Christmas di Irving Berlin, Astro del Ciel di Franz Gruber e O Holy Night di Adolphe Adam, cantati dal Soprano Stefania Pistone insieme alle sue allieve.

L'Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale "G.Turrisi Colonna" è composta da oltre quaranta elementi, selezionati tra gli allievi dell' istituto, insieme ai professori Stefania Pistone docente di Canto, ai violinisti Giuseppe Almirante e Gioacchino Panto', al contrabbassista Carmelo La Manna e alla violoncellista Melania Panto'.

L' iniziativa, fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castiglione, insieme al preside del Liceo Musicale Statale "G.Turrisi Colonna" Emanuele Rapisarda, alla Professoressa Anna Maria Di Falco, Presidente della Onulus che porta lo stesso nome del liceo e ai vicepresidenti del Consiglio Comunale Carmelo Nicotra e Lanfranco Zappalà, fa parte del cartellone artistico degli eventi in programma per Natale e Capodanno a firma del Sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore alla cultura Barbara Mirabella.

Nutrita la presenza di pubblico che ha apprezzato e lungamente applaudito orchestra, direttore e solisti.