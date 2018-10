Concorso Vigili Urbani, preselezioni il 6,7 e 8 novembre al PalaCatania

Sono 4931 le istanze di partecipazione al Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 30 agenti di Polizia Municipale categoria C1, per un periodo non superiore a cinque mesi