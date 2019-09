Condannato a 4 mesi per evasione

I Carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato il 27enne catanese Angelo Bua, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena. Il giovane, già condannato dai giudici per evasione, reato commesso a Gravina di Catania il 7 marzo 2013, dovrà scontare la pena di 4 mesi di reclusione. Adesso si trova ai domiciliari.