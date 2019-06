Condannato a due mesi di carcere tenta di prendere un volo per Malta, arrestato

Era stato condannato per aver guidato ubriaco a Marina di Ragusa nel 2012 e doveva scontare la pena di due mesi di carcere. Così Martin Paul Aquilina, 55enne di origini australiane ma residente a Malta, aveva tentato di prendere un volo per tornare nell'isola maltese ma è stato bloccato dai carabinieri in aeroporto.

L'uomo aveva soggiornato in un hotel di Zafferana Etnea per qualche giorno e poi si era recato in aeroporto dove è stato arrestato e condotto nel carcere di piazza Lanza.