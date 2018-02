Condannato per droga e violazione della sorveglianza speciale

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 38enne Santo Salvatore Marchese del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte di Appello di Catania. L’uomo, condannato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e violazione dei doveri inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, reati commessi a Misterbianco il 29 ottobre del 2009, dovrà scontare ai domiciliari la pena comminatagli equivalente a mesi 10 di reclusione.