Già in carcere, condannato per un tentato omicidio del 2016 a Paternò

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti del pregiudicato 25enne paternese Impellizzeri Marco. L’uomo già in carcere a Bicocca per altri motivi dovrà espiare la pena di mesi dieci e giorni 5 di reclusione poiché riconosciuto colpevole di tentato omicidio in concorso commesso a Paternò nel giugno 2016.