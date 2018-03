Piogge e grandinate improvvise si stanno verificando in tutto il territorio catanese e continueranno nelle prossime ore. La Protezione civile invita la cittadinanza alla massima prudenza ed ha emanato il bollettino di allerta con codice giallo in relazione al rischio idrogeologico con condizioni meteo avverse. Allagamenti e disagi si stanno verificando in varie parti della nostra città e della provincia.