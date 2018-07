Condominio invaso dalle pulci: "Troppi gatti, siamo pieni di punture"

Una lettrice di CataniaToday segnala una vera e propria infestazione di pulci in un condominio di via Andrea Giuffrida Castoruna, in zona Vulcania. "Ho segnalato più volte la situazione alle autorità competenti - spiega - ma mi dicono che è impossibile intervenire perchè i gatti si trovano in un'area privata. Un bambino ha anche avuto la febbre a 40 dopo una puntura d'insetto. A chi dobbiamo rivolgerci per una disinfestazione?".