Gravina di Catania, conferenza "Ecologia ed ambiente"

Sabato 13 ottobre 2018 alle ore 16:30 presso la “sala delle arti” sita all’interno del Parco Borsellino del Comune di Gravina di Catania in via Roma n. 27 il Club Rotaract Catania Nord organizzerà una conferenza dal titolo “Ecologia ed Ambiente. Alla conferenza prenderà parte il Sindaco Avv. Massimiliano Giammusso per i saluti e l’apertura dei lavori ed esponenti della Legambiente Catania, della Guardia Nazionale Ambientale (G.N.A.) e del noto Club catanese; a moderare la conferenza sarà il Dott. Paolo Kory- Consigliere Comunale e Presidente dell’associazione Rotaract Catania Nord. Afferma Paolo Kory :” E’ stato per me un onore essere promotore dell’evento insieme ai soci del Club ed avere la possibilità di poter trattare una tematica tanto rilevante quale quella ambientale. Ringrazio l’amministrazione Comunale che ha fortemente voluto ed incentivato l’evento, i relatori intervenuti all’evento, e gli sponsorizzatori dell’evento”. “La sfida successiva - conclude Kory- sarà quella di coinvolgere le scuole in particolare stimolando i più piccoli tramite degli incontri sull’importante tematica”. Aggiunge il Dott. Di Bella – Segretario Legambiente Catania- “l’associazione partecipa alla conferenza con l’auspicio che vi sia una piena collaborazione tra l’Ente Pubblico e Legambiente protesa alla salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del territorio”. Prosegue Carmelo Rascunà- Dirigente Regionale Vicario G.N.A.- “Lodevole l’iniziativa alla quale abbiamo deciso di aderire volentieri, sperando che possa diventare un appuntamento fisso e che possa coinvolgere sempre più persone” Conclude il Dott. Edoardo Schillaci- Prefetto Rotaract 2018/2019- “La conferenza sarà propedeutica alla successiva pulizia del parco Borsellino ad opera dei soci del club e di tutti coloro che vorranno darci una mano. Un plauso per l’organizzazione e per le associazioni coinvolte”.