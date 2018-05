Conosce una 13enne sul web e mette online le sue foto nuda: denunciato

Un 16enne catanese ha conosciuto su un forum una 13enne di Chioggia e ad un certo punto ha cominciato a chiederle foto che la ritraessero nuda. All'inizio la giovane è stata al gioco, ma quando il ragazzo si è spinto oltre ha deciso di segnalare la circostanza alla polizia attraverso l'applicazione Youpol. Gli agenti del commissariato di Chioggia hanno quindi preso in mano la situazione, appurando la veridicità della notizia e avviando le indagini.

Le foto pubblicate sul web

I poliziotti dopo essere risaliti al giovane, hanno osservato i movimenti, che si facevano via via sempre più minacciosi. A far scattare l'intervento diretto è stata la pubblicazione sul web di una foto che ritraeva nuda la 13enne. A quel punto è partita l'allerta alle volanti della questura di Catania, che sono intervenute nell'abitazione del ragazzo. Per lui è scattata la denuncia per adescamento di minorenne e detenzione di materiale pornografico e il sequestro dello smarphone in suo possesso.