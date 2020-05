Gravina, in consegna le mascherine agli over 60 presso i centri anziani

Il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega alla protezione civile Rosario Condorelli comunicano ai cittadini le nuove modalità di consegna delle mascherine destinate agli over 60. "Dopo aver concluso la consegna a domicilio per tutti gli over 70 – ha spiegato il primo cittadino – le nuove misure anticontagio meno restrittive ci consentiranno di poter effettuare la distribuzione, sempre secondo un calendario definito, direttamente presso i centri anziani comunali. Questi dispositivi sono quelli lavabili e riutilizzabili, acquistati con fondi comunali nell'ambito delle attività del centro operativo comunale - ha concluso - e distribuiti grazie al prezioso supporto della Misericordia di Gravina di Catania e della Croce Rossa di Mascalucia". Il calendario e le modalità di distribuzione sono stati organizzati con il coordinamento del vicesindaco Rosario Condorelli.

"I cittadini over 60, da sabato 23 maggio, potranno recarsi direttamente presso i centri anziani per zona di residenza – ha spiegato – e quindi, zona Centro e Valle Allegra/Milanese presso il centro anziani del Parco Borsellino via Roma, il centro anziani di via Trieste per la zona San Paolo e il centro anziani di via Carrubella per la zona di Fasano. Il calendario con tutti i dettagli degli orari e dei giorni sarà disponibile sul sito istituzionale e su tutti i canali di comunicazione, facebook, telegram e l'App vision city". È tutt'ora in corso l'altra attività di distribuzione di mascherine monouso presso le farmacie del Comune si tratta dei 30mila dispositivi forniti dalla Protezione civile regionale e destinate a tutti i residenti nel numero di 3 per nucleo familiare. Anche in questo caso fino al Farmacia San Paolo (via San Domenico Savio) – residenti della zona San Paolo; Farmacia Brancato (via Nicola Coviello) – residenti zona Coviello; Farmacia Rasula Alta (via Madonna di Fatima) – residenti zona Fasano; Farmacia del Centro (viale Marconi), Farmacia Sant'Antonio (via Gramsci) e Farmacia Pilo (via Etnea) – residenti zona Centro e zona Valle Allegra.