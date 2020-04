I carabinieri di Trecastagni consegnano tablet agli alunni dell'Ercole Patti

I carabinieri della stazione di Trecastagni hanno fornito assistenza alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Ercole Patti”. In particolare, la preside Francesca Amore si era rivolta ai carabinieri per chiedere di effettuare la distribuzione di 34 tablet messi a disposizione da parte della stessa scuola a favore di quegli alunni delle elementari e medie sprovvisti di questo supporto informatico. Per alunni e docenti si tratta di uno strumento indispensabile, in questo particolare periodo, per assistere ed ultimare i programmi scolastici dell’anno in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.