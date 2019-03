Consiglio comunale: 13 marzo nomina del collegio dei revisori dei conti

Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha convocato l'Assemblea cittadina nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per mercoledì 13 marzo, alle ore 19. Dopo i rinvii dovuti all'attività di “approfondimento” della direzione Presidenza del Consiglio, tornano all'ordine del giorno il sorteggio e la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2022, ai sensi della legge regionale n. 17 dell'11 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni. Sono 185 le candidature ammesse all'estrazione dopo la verifica delle 191 domande pervenute e l'esclusione di 6 istanze per mancanza dei requisiti previsti. La composizione dell'organo di revisione contabile, sulla base della nuova normativa, verrà prescelta a sorteggio tra le istanze presentate dai professionisti in risposta al bando di partecipazione, su base regionale, pubblicato lo scorso dicembre dall’Amministrazione comunale.