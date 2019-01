Consiglio comunale, approvate due delibere: Paesc e catasto dei terreni

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Castiglione, nella seduta di ieri sera, ha approvato due delle tre delibere poste all’ordine del giorno. Dopo il consueto dibattito consiliare è stato posto alla votazione dei consiglieri comunali la delibera relativa all’aggiornamento del Catasto dei terreni incendiati nel 2016 il cui aggiornamento e l’individuazione planimetrica e delle particelle catastali sono affidati alla Protezione civile. L’assemblea consiliare ha votato la delibera all’unanimità dei presenti, cioè con 23 voti favorevoli. Approvato anche l’atto relativo al Paesc, ovvero il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il Clima, su cui è stato espresso un atto di indirizzo favorevole alla richiesta e all’utilizzo dei contributi del DDG 908/2018, a favore del Comune di Catania.

Il Paesc, dopo l’adozione del Paes da parte del nostro Comune, è l’atto che deve far conto delle variazioni, riviste dalla Ue, per gli obiettivi di riduzione della anidride carbonica e di contenimento delle emissioni dovute al consumo di combustibili fossili previsti per il 2020. La delibera è stata votata anche in questo caso dall’unanimità dei presenti, 31 consiglieri, così come è stata positiva la votazione sull’immediata esecuzione della delibera stessa, con 32 voti favorevoli.

Il consiglio comunale ha anche approvato un ordine del giorno presentato da diversi consiglieri, primo firmatario Daniele Bottino, di sostegno ai giornalisti e ai lavoratori di UltimaTv che proprio ieri ha cessato le trasmissioni. Per la terza delibera all’ordine del giorno, relativa alla sdemanializzazione di tratti di terreni demaniali con relativo passaggio tra beni patrimoniali disponibili e successiva cessione a trattativa privata, durante il dibattito, è venuto a mancare il numero legale per poter procedere alla votazione.