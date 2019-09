Il presidente del consiglio comunale fa il punto sul primo anno di lavoro

“Il primo anno di attività del consiglio comunale è contrassegnato dagli ottimi risultati ottenuti grazie all'impegno di tutti i consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione”. Così il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha presentato, nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, il bilancio dei primi dodici mesi di attività del consiglio cittadino.

“A partire dal nostro insediamento– ha proseguito Castiglione - si sono svolti 45 consigli comunali con solo 11 sedute di prosecuzione, 46 conferenze dei capigruppo, e sono state adottate 44 proposte di deliberazione. I dati annoverano anche 62 interrogazioni e interpellanze, 35 tra ordini del giorno e mozioni. Tra le delibere approvate ce ne sono alcune di particolare rilevanza come quella sulla dichiarazione di dissesto decretata dalla Corte dei conti, ma anche il conto consuntivo del 2017. E siamo già al lavoro per portare al più presto in aula il regolamento sul decentramento, con i nuovi Municipi, il regolamento del consiglio comunale, le linee guida del nuovo piano regolatore generale e anche l'esame del bilancio stabilmente riequilibrato che l'Amministrazione sta predisponendo”. A confermare l'articolata attività dell'assemblea cittadina sono intervenuti diversi presidenti di commissioni, consiglieri comunali e capigruppo, tra questi Santi Bosco (MuovitItalia), Lidia Adorno (M5S), Sebastiano Anastasi (Grande Catania), Manfredi Zammataro (Diventerà Bellissima), Luca Sangiorgio (Una scelta d'amore per Catania Pogliese sindaco), Sara Pettinato (Fratelli d'Italia). Durante la conferenza stampa sul resoconto del primo anno di attività del nuovo Consiglio comunale, il presidente Castiglione ha diffuso l'elenco dettagliato delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute dell'Aula