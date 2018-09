Consiglio, i revisori della Corte dei Conti non partecipano alla seduta

Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha espresso soddisfazione per il senso di responsabilità dimostrato nell'ultima seduta assembleare che ha portato alla rapida approvazione della delibera riguardante le misure correttive prescritte dalla Corte dei Conti. “Si è trattato di un confronto costruttivo – ha detto Castiglione – tra i gruppi sia di maggioranza che di opposizione. Il nostro impegno è che la linea di collaborazione intrapresa continui anche per il futuro nell'interesse della collettività”. “Manifesto invece il rammarico mio personale e dell'intero Consiglio – ha sottolineato Castiglione in una lettera indirizzata al Collegio dei revisori dei conti - per l'assenza dei componenti dell'organo di revisione nella riunione del consiglio nella quale è stato trattato un argomento di fondamentale importanza per il prosieguo della vicenda politico-amministrativa della Città”.

Anche in questo caso il presidente ha auspicato che per il futuro "non manchi la collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti istituzionali tra consiglio comunale e organo di revisione”. L'assemblea cittadina tornerà a riunirsi martedì 25 settembre, a partire dalle 18 e 30. L'ordine del giorno della seduta, convocata da Castiglione, annovera l'elezione della Commissione elettorale comunale, la nomina dei componenti della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari della Corte di Assise e d'Appello e la nomina di tre consiglieri comunali componenti della commissione per la Toponomastica cittadina.