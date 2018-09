Consiglio comunale: definite le commissioni toponomastiche ed elettorali

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Castiglione, ha definito nella seduta di ieri sera la composizione delle commissioni toponomastica, elettorale e per la formazione degli elenchi dei giudici popolari della Corte d'Assise e d'Appello. Sulla base dei voti espressi dall'Aula, la commissione per la Toponomastica cittadina è composta, per la maggioranza, dai consiglieri Antonino Penna di Diventerà Bellissima e Alessandro Campisi di Grande Catania, e per la minoranza da Graziano Bonaccorsi del Movimentocinquestelle.

Entrano nella commissione elettorale comunale, come componenti effettivi, Giovanni Petralia di Forza Italia, Gaetano Russo di Fratelli d'Italia e Francesca Ricotta di Catania 2.0, componenti supplenti Maria Grazia Rotella di Forza Italia, Sara Pettinato di Fratelli d'Italia e Emanuele Nasca del Movimentocinquestelle. Fanno parte della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari della Corte d'Assise e d'Appello, i consiglieri Salvatore Di Salvo del Gruppo misto, Maria Grazia Rotella di Forza Italia e Giuseppe Fichera del Movimentocinquestelle.

"Ringrazio l'Assemblea cittadina e tutte le sue compagini - ha detto il presidente Castiglione- perché anche nel corso di questa seduta si è centrato l'obiettivo di una rapida approvazione degli argomenti posti all'ordine del giorno".