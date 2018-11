Consiglio comunale, approvati due documenti contabili

Il consiglio comunale di Catania, presieduto da Giuseppe Castiglione, ha approvato con 20 voti favorevoli e 3 astenuti l'allineamento delle poste contabili relative agli aggiornamenti del piano operativo del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020” e la rimodulazione del Patto per Catania. Il documento, adottato stasera in prosecuzione della seduta di ieri, è stato illustrato in aula dal vicesindaco e assessore al bilancio Roberto Bonaccorsi che ha proposto l’atto deliberativo sottoposto all’esame del consiglio.

Nella proposta di delibera è stato spiegato che “per il raggiungimento degli obiettivi strategici che si è data, l’Amministrazione ha proceduto ad un aggiornamento degli interventi previsti del Pon Metro, e quelli già programmati nell'ambito del 'Patto per Catania', in linea con la strategia urbana di sviluppo della città e con le richieste del territorio, senza snaturare il quadro degli interventi strategici preesistenti”. “Con gli aggiornamenti -ha spiegato all’aula il vicesindaco e assessore al Bilancio- sono confermati gli stessi target di spesa, imposti dalle Autorità di Gestione, senza il cui raggiungimento si determinerebbe un definanziamento dei programmi operativi europei e nazionali”. In apertura di seduta, ha preso la parola il sindaco Salvo Pogliese condannando fermamente il gesto compiuto dagli ignoti aggressori, ha pubblicamente reso la piena solidarietà dell’Amministrazione al dipendente dell’azienda Sostare Vincenzo Innacolo picchiato nel centro cittadino mentre esercitava la sua attività di controllo. Il sindaco ha anche fatto gli auguri al dipendente Giovanni Tomasello che ha raggiunto il traguardo della pensione dopo 40 anni di servizio in consiglio, iniziativa a cui si sono associati tutti i consiglieri presenti.

Il consiglio, con 23 voti favorevoli e 4 astenuti, ha anche approvato l’allineamento delle poste contabili a destinazione vincolata del Bilancio di previsione 2018/2020. Da registrare che prima della votazione il sindaco Pogliese ha rivolto un appello alle opposizioni e in particolare al consigliere Salvo Di Salvo, che ha accettato, a ritirare la richiesta di rinvio della seduta per l’assenza del collegio dei revisori dei conti. A conclusione dei lavori il sindaco Salvo Pogliese ha pubblicamente ringraziato per il senso di responsabilità i consiglieri di maggioranza e opposizione, “in particolare coloro che hanno desistito dalla richiesta di rinvio in momento particolarmente delicato per la Città, in cui non sono accettabili atteggiamenti dilatori rispetto alle emergenze”.