Salvo Pogliese incontra i nuovi due vice presidenti del Consiglio Comunale

Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto stamani in municipio il neo presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, il vicepresidente vicario Carmelo Nicotra e il vicepresidente Lanfranco Zappalà per un primo scambio di opinioni sulle priorità da affrontare nell’assemblea cittadina. Il sindaco e i rappresentanti di vertice del consiglio hanno concordato sull’opportunità di una gestione improntata a rigore e trasparenza e di stabilire un calendario dei lavori d’aula che metta ai primi posti la grave crisi economico-finanziaria del Comune sfociata nella dichiarazione di dissesto della Corte dei Conti, il piano regolatore generale, la programmazione dello sviluppo produttivo della città. “Sia il presidente Castiglione che i due vice Nicotra e Zappalà -ha detto il sindaco Pogliese- sono consiglieri che hanno lunga esperienza dei lavori d’aula e delle dinamiche consiliari che, ne sono certo, metteranno al servizio dei colleghi del Senato cittadino e del Comune. Sì è trattato di un incontro proficuo a cui ne seguiranno altri con tutte le espressioni politiche e istituzionali del consiglio perché, come ho più volte ripetuto, voglio avere un dialogo costante con il consiglio comunale”.