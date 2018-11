Consiglio comunale, si parlerà di sicurezza in città durante le forti piogge

Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha convocato l'Assemblea cittadina nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per martedì 27 novembre, alle ore 18.30, e mercoledì 28, alle 18.45.

La seduta di martedì, dopo le comunicazioni di presidente e consiglieri, prevede la trattazione di due argomenti: aggiornamenti al piano operativo del Pon "Città Metropolitane 2014 - 2020 e rimodulazione del Patto per Catania: allineamento poste contabili a destinazione vincolata" (trattazione d'urgenza richiesta dall'assessore al Bilancio); misure di prevenzione e sicurezza da porre in essere per la tutela della pubblica incolumità della popolazione cittadina al verificarsi di eventi climatici di natura piovosa (su richiesta dei consiglieri Lidia Adorno e altri).

All'ordine del giorno di mercoledì, l'allineamento delle poste contabili a destinazione relativamente al bilancio di previsione 2018/2020 (anche in questo caso trattazione d'urgenza proposta dall'assessore al Bilancio).