Il primo consiglio comunale della Fase 2 convocato in streaming

Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione ha convocato per giovedì 28 Maggio alle ore 15 una seduta in video conferenza del consiglio comunale, la prima dopo tre mesi per il lockdown, con all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente e la relazione del Sindaco Salvo Pogliese sull’emergenza Covid-19. Come le altre sedute dell'assemblea e delle commissioni consiliari, anche questa riunione del civico consesso può essere seguita sul canale You Tube del consiglio comunale a cui si accede anche dalla home page del sito istituzionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.