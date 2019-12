Consiglio comunale, il presidente Castiglione: "Un anno lavoro per la città"

“Un intenso lavoro nell'interesse della città che ha portato il consiglio comunale ad approvare delibere importantissime come l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e le linee guida del nuovo, i contratti di servizio in house del Comune con le aziende partecipate e la gara per l’affidamento settennale del servizio di raccolta dei rifiuti, il nuovo regolamento sul decentramento e quello per la riscossione comunale, solo per citare alcuni degli atti fondamentali che siamo stati chimati a esaminare”. Lo ha detto il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione incontrando i giornalisti per tracciare un consuntivo dell’attività svolta dal civico consesso nell’anno che si sta concludendo insieme ai consiglieri Sebastiano Anastasi, Luca Sangiorgio, Santo Russo e Sara Pettinato. Il presidente Castiglione ha evidenziato “il grande impegno della maggioranza nel deliberare e garantire il numero legale anche alla vigilia di Natale e il comportamento dell’opposizione che ha avuto un atteggiamento responsabile. Possiamo affermare che abbiamo esitato tutto quanto era necessario per far ripartire Catania, senza lasciare nel cassetto nessuna proposta di delibera. A questo dobbiamo aggiungere ben sei consigli straordinari svolti su temi specifici di grande significato per la città”. Castiglione ha anche ricordato le numerose iniziative di carattere sociale che il consiglio comunale ha realizzato “con un’autotassazione dei singoli consiglieri, per esempio sostenendo la raccolta fondi per la formazione del primo soccorso degli studenti per l’uso del defibrillatore; il murales disegnato lo spray nei muri esterni della biblioteca di via Concordia, curato dall'artista Salvo Ligama; il pranzo offerto agli indigenti nella corte di palazzo degli elefanti per le festività agatine; i due concerti natalizi nella sala consiliare e, infine, la festa dell’Epifania in piazza Università che verrà ripetuta anche il prossimo 6 gennaio”. il presidente del consiglio comunale ha, infine, ringraziato per la collaborazione “i dirigenti, i funzionari e gli impiegati comunali della presidenza del consiglio e di tutte le direzioni, il sindaco Salvo Pogliese che ha spesso presenziato ai lavori del consiglio, gli assessori che hanno dato il loro contributo alla discussione e il segretario generale Rossana Manno”. Anche gli altri consiglieri presenti hanno rimarcato il proficuo lavoro svolto dal consiglio comunale in tanti ambiti della vita amministrativa che hanno conseguenze dirette nella vita dei cittadini.